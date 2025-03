Euroopa päritolu telefonibränd Nothing kuulutas välja oma kolmanda põlvkonna mobiilid

Nothing

Foto: Nothing

Selline efektne näeb välja uus paremate kaameratega Nothing (3a) Pro.

Londonis asuv Nothing on ametlikult välja kuulutanud oma uued keskklassi nutitelefonid Phone (3a) ja Phone (3a) Pro. Mõlemad seadmed jagavad sarnast platvormi ja on efektse poolläbipaistva korpuse ning LED-glüüfidega. Pro-versioon toob kaasa paremad kaamerad ja lisafunktsioonid.