Eestisse jõuab sel kevadel esimest korda üks omapärane elektriautode võidusõit

Ignitis ON elektrilise mobiilsuse osakonna juht Eimantas Balta sõnul tuleb võistlus senistest kõige konkurentsitihedam ja huvitavam: «Kuna meie tegevus on laienenud, on õige hetk nihutada ka autosõpradele armsaks saanud võistluse piire. Kui tavapäraselt on võidusõidu teekond kulgenud vaid Leedus, saavad osalejad sel suvel seigelda kõigi kolme Balti riigi teedel. Lisaks on võistlusele registreerimine esmakordselt avatud ka Eesti ja Läti tiimidele.Tegemist on senise ajaloo suurima võistlusega, mis toob kaasaelajateni kirju masinapargi.»

6. juunil algaval kestvusvõistlusel toimuvad samaaegselt äri- ja turismiklassi võidusõidud. Kui äriklassi võistlejad peavad Palangast Pärnusse jõudma võimalikult kiiresti ning ühtegi korda laadimata, on turismiklassis edukad meeskonnad, kes läbivad seitsme tunni jooksul kõige rohkem kilomeetreid.

Telia tiim. Foto: Ignitis ON

«Seega on äriklassi võistlejate peamiseks ülesandeks leida võimalikult otsene ning efektiivne marsruut Pärnusse. Turismiklassis osalejatel tuleb kaugele jõudmiseks kasutada aga Ignitis ON laadimisvõrgustikku, mis on kättesaadav kõigile liiklejatele ühtse mobiilirakenduse kaudu,» sõnas Balta.

Esimese registreerimisnädalaga on võistlusele esitatud juba 30 avaldust, mis moodustab poole võimalikest osalejatest. Balta sõnul jõuab tänu võidusõidu keerukusele Pärnusse kohale elektriautode tipptase: Audi, Porsche, BMW, Nissan, Peugeot, BYD, Mercedes, Renault ning teiste automarkidega on võistlustules teiste hulgas If Kindlustuse, ABB ja Telia meeskonnad.