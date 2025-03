AK Tehisaru vead ja sõda: kas me loome elatavat tulevikku või hävingut?

Inimaju võib eksida, aga vähemalt ei eelda see, et tapva haiguse tunnuseks on joonlaud. Ometi on just selliseid «targutusi» erinevad tehisarud ikka ja jälle tootnud – värvates tööle vaid mehi, pidades tumedamat nahatooni diagnoosiks või püüdes malemängus petta nagu paadunud kelm. Kui nüüd sellele segule lisada veel relvad, kas see ei kõla see nagu retsept katastroofiks? Google’i hiljutine otsus AI-sõjamasinate suunas liikuda paneb küsima: kas oleme tehnoloogia teel tõesti roolijad või lihtsalt kaasreisijad, kes loodavad, et auto ei otsusta ise kuristikku keerata?