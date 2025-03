VIDEO Rulaäss Tony Hawk toob turule mängu, mida fännid on juba aastaid küsinud

Sealhulgas pälvis see kodumaise veebiportaali Level1 poolt Aasta Mäng 2020 tiitli.

Nüüd kuulutasid väljaandja Activision ning rulaäss Tony Hawk, et eelmainitud kogumik saab järjeosa, mida kõik fännid juba aastaid on küsinud – «Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4».

Nagu nimes peituvad numbrid mõista annavad, sisaldab too kogumik seeria järgmisi ehk kolmandat ja neljandat osa. Teos jõuab meieni käesoleva aasta 11. juulil.

Kui «THPS 1+2» arendamise eest vastutas Vicarious Visions, siis «THPS 3+4» loojaks on Iron Galaxy. Stuudio on sarjaga varem kokku puutunud, sest just nemad tõid eelmise osa arvutile.