AK Kui keerata ette teine küberpõsk, mis siis juhtub?

USA välisministeeriumi rahvusvahelise küberjulgeoleku asesekretär Liesyl Franz ütles eelmisel nädalal ÜRO küberjulgeoleku töörühma ees peetud kõnes, et USA on mures mõnede riikide küberähvarduste pärast, kuid nimetas ainult Hiinat ja Iraani ilma Venemaad mainimata. Nüüd on selge, et Franz ei unustanud üht seni suurimat küberohtu ära, vaid see ongi nüüdsest vaenlaste nimekirjast kustutatud.