Washingtoni lähedal nähti sellist meeskonnata kummituslaeva – millega tegu?

Ameerika Ühendriikides Washingtoni osariigis on märgatud uut keskmise suurusega merealust, mis kannab nime Defiant. See on loodud spetsiaalselt ilma inimesteta tegutsemiseks, olles osa USA Kaitse Täiustatud Uurimisprojektide Agentuuri ehk DARPA programmist No Manning Required Ship (NOMARS). Defiant võib osutuda oluliseks sammuks USA mereväe püüdlustes suurendada oma laevastikus suuremate ja võimekamate mehitamata aluste osakaalu lisaks droonpaatidele.