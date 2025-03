Kia esitles Hispaanias Tarragonas Kia EV päeval 2025 PBV-le loodud E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) arhitektuuri, mis võimaldab moodulkeresüsteemi abil luua paindlikke seadistusi. Lõuna-Korea ettevõte näitas ka nelja varianti PV5 mudelitest: Cargo, Passenger, Weelchair Access Vehicle ja Crew. PV5 on seega auto, mille kasutusvõimalusi saab sättida ja valida just endale sobivaima seadistuse.