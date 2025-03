Kuidas saab kõige soodsamalt Tallinnast Helsingisse, kui reisilaevad välja jätta? Või üle mere Rootsi? ​Yamaha keskuse letis oli soomlane, kes vastas sellele sekundi murdosa jooksul pikemalt mõtlemata: «ujudes». Hiljem aga selgitas, et nende pakutavast pea kõigega saab sõita Helsingisse, kuhu on oma kaheksakümmend kilomeetrit. Reisiajaks pakub ta odavamate variantidega üle kümne tunni, kuid hoiatab, et kõik oleneb muidugi ilmast ka.