Jahmatav statistika: eestlasi varitses mullu veebis neli korda rohkem küberohte kui aasta eest

Justiits- ja digiministeeriumi avaldatud andmed näitavad, et nagu mujal maailmas, nii pannakse ka Eestis üha rohkem toime arvutikelmuseid, mida on iga aastaga aina enam. 2024. aastal registreeriti niisuguseid kuritegusid kokku 3659, mida on ligi 14 protsenti rohkem kui aasta varem. 2024. aasta vältel pidi era- ja ärikasutajate internetikasutust turvav Netivalvuri teenus ühe kasutaja kohta kuu jooksul reageerima keskmiselt 150 erinevale juhtumile, samas kui rekordkuul ületas keskmine ühe kasutaja kohta tuvastatud intsidentide hulk 314 piiri. Võrreldes eelneva aastaga kasvas ka aasta jooksul tuvastatud ohtude koguhulk üle nelja korra, liginedes 37 miljonile.

«Digimaailmas tõstavad iga päev pead uued ohud ja tänaseks on muutunud sisuliselt võimatuks, et inimene suudab neid kõiki meeles pidada ja alaliselt valvel olla. Petukõned ja -sõnumid, libalehed, krüptopettused ja petlikud loosimängud on vaid küberkuritegevuse pealmine nähtav kiht – reaalsuses on erinevaid riske rohkem kui keegi kokku jõuaks lugeda,» ütles Elisa infoturbejuht Mai Kraft. «Seetõttu on selge, et järjest ohtlikumaks muutuvas digimaailmas on vaja endale appi leida digitaalsed lahendused, mis riske maandada aitaks.»