PILDID Esmaesitlus: Volvo tõi välja uue täiselektrilise auto ES90

Tegelikkuses on sellel aga kõik nn krossoverile omased tunnused, samas sedaani sarnane kuju, millel on kõrged küljed ja veidi enam kliirensit. Kuidas seda ka ei nimetada, peab Volvo ES90 mudelit oma lipulaevaks.

ES90 juhivad järgmise põlvkonna keskprotsessorid, mille arvutusvõimsus on eelkäijaga võrreldes kaheksakordne. See on ühtlasi esimene Volvo, millel on 800-voldine akutehnoloogia, mis tagab pikema sõiduulatuse ja kiirema laadimise kui ühelgi varasemal elektrilisel Volvol.