PILDID Eesti parimaks disainilahenduseks sai rataskelk

Lisaks tehnilisele lahendusele on disain mänginud toote edus samuti olulist rolli, sest visuaalselt eristuva välimusega kelk on kaitstud disainilahendusena, takistades konkurentidel sarnaste toodete turule toomist.

Analoogsete toodete hulgast on rataskelgu tegijad leidnud küll ühe Venemaal valminud mudeli, mis disaini ja funktsionaalsuse poolest Eesti tegijate arvates siiski konkurentsi ei paku, sest Snolleri lahendus, disain ja tegumood on ainulaadsed. Samuti on olemas vankri alla kinnitatavad suusad, aga kuna lumi ja asfalt vahelduvad kiiresti, ei paku see probleemile mugavat lahendust.