Hiinas ehitatakse esimest tooriumreaktorit – see ei saagi kokku vajuda või plahvatada

Toorium-232, mida leidub tardkivimites ja raskemetallimaakides, on Maal oluliselt levinum kui tuumakütusena tavapäraselt kasutatav isotoop uraan-235. Kuid toorium ei ole otseselt lõhustuv – see ei saa läbida tuumalõhustumist, mis toodab energiat. Enne kasutamist tuleb see muundada lõhustuvaks uraan-233-ks. Kuigi see on tehniliselt võimalik, jääb küsimuseks, kas see on ka majanduslikult ja praktiliselt teostatav.