Eralinnade tulek: tehnoloogiamogulid survestavad Trumpi looma «vabaduse metropole»

Hong Kongist on saanud üks vabaduse linnade eeskujusid. Hondurases loodigi juba oma seadustega saar, nüüd on president Trumpi laual plaan teha riigi regulatsioonidele mittealluvaid piirkondi ja metropole ka USA-sse. Need kuuluksid suurtele tehnoloogiafirmadele.

Foto: Yinan Chen / Pixabay