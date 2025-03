Leke: Indiana Jonesi digitaalne seiklus jõuab PlayStationile just sel kuupäeval

Tegemist oli teosega, mida võis pidada üheks aasta parimaks . Siiski oli sel üks miinus – mäng ilmus ainult arvutil ja Xboxi konsoolidel, mis tähendas, et PlayStationi omanikud jäid pika ninaga.

Õnneks mitte kauaks! Möödunud aasta augustis lubas Microsoft, et toob mängu ka konkurendi platvormile. Nüüd on internetti lekkinud kuupäev, mil see juhtuda võiks.