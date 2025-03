Selline väle roomikdroon võitis – Pentagon võtab uue lahingumasina peagi kasutusse

Textron Systems on võitnud USA armee kauaoodatud Robotic Combat Vehicle (RCV) programmikonkursi, teatab Breaking Defense. Tipptasemel mehitamata lahingusõiduk Ripsaw 3 valiti programmi järgmisesse etappi, mis on osa ulatuslikumast Next Generation Combat Vehicle (NGCV) algatusest. Kuigi valitud variandi täpsed tehnilised detailid pole veel avaldatud, on see oluline samm USA armee plaanides moderniseerida oma maismaalahinguvõimekust robotiseeritud süsteemidega.