Honda on astunud uue ja enda jaoks suure sammu elektriautode maailmas, esitledes oma esimest premium-klassi elektrilist linnamaasturit ehk SUV-i S7. See uus mudel on suunatud üsna otseselt Tesla Model Y konkurendiks ja paistab silma nii mugavuse, disaini kui ka muljetavaldava sõiduulatusega – üle 650 kilomeetri.