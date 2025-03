Selle aasta 7. märtsil teatas tehnoloogiafirma Palantir Technologies, et on tarninud USA armeele esimesed kaks taktikalise luure, sihtmärgi tuvastamise ja juurdepääsu sõlme ehk Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN) prototüüpi. See on oluline verstapost armee luure- ja sihtimissüsteemide moderniseerimisel. Esimene prototüüp tarniti juba 2024. aasta augustis ning praegune saadetis on osa suuremast lepingust, mille eesmärk on varustada armee järgmise põlvkonna luuresüsteemidega.