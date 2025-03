Saksamaa kaitsevõimekuse tugevdamine

See areng toimub ajal, mil Saksamaa püüab tugevdada oma kaitsevõimekust, osaliselt vastusena muredele võimaliku USA kaasatuse vähenemise üle. Euroopa suurendab kaitsetööstuse investeeringuid ja restruktureerib tööstust, et vastata kasvavatele nõudmistele. Mitmed tootjad, sealhulgas Rheinmetall ja KNDS Group, on juba alustanud oma autokomponentide tootmisvõimsuste ümberkujundamist sõjalise varustuse tootmiseks.