Itaalia ja Türgi firmad lõid käed ning hakkavad Euroopale sõjadroone tootma

Ühisettevõtte eesmärk on vastata kasvavale nõudlusele, koondades mõlema ettevõtte teadmised droonide, elektroonikasüsteemide, kasulike koormuste, C4I (Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence ehk juhtimine, kontroll, side, arvutid ja luure), tehisintellekti ja integreeritud missioonisüsteemide vallas. Samuti on fookuses erinevate koostalitusvõimete tagamine.