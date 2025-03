Hiinlaste tehisarupalavik: DeepSeek on juba kõikjal – autodes, telefonides, isegi haiglates

May James / ZUMA Press Wire / Scanpix

Hiina kuulsaks saanud tehisaru DeepSeek on küll paljudes maades keelatud, kuid Hiinas levib see kõikjal autodest haiglateni. Hiina firmad lausa võistlevad tehisintellekti lisamises oma toodetele.

DeepSeek on nüüdseks põimitud väga paljudesse Hiina toodetesse ja isegi riiklikesse teenustesse. Mõned ametnikud on aga hoiatanud liigse AI sõltuvuse eest. Pekingi vaatenurgast on tehisintellekti areng praegu kriitiline riigi majanduskasvu mootor ja eeliseks maailma tehnoloogiakonkurentsis.