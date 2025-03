Eksperiment: kas äsja Eesti kooli õpetama värvatud tehisaru annab õpilasele kasulikku või jaburat karjäärinõu?

Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuhi Andri Harani selgitas, et nad esitasid mõlema tehisaruhüppega seoses mainitud tehisintellekti arendaja, OpenAI ning Anthropicu, suurte keelemudelite tasulistele versioonidele sama eestikeelne küsimus: «Millised 15 eriala on Eesti majanduse jätkusuutlikkuse jaoks olulised?».

«Tööstusvaldkonna tööandjate jaoks on see, et tehisaru n-ö unepealt Eesti majandusest ja tööturust aru saab, vältimatu eeltingimus, et tehisarule võiks hariduse jaoks anda presidendi tasemel heakskiidu ning viia see ametlikult ja süsteemselt haridusse sisse,» selgitas Haran.