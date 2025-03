Samsung The Premiere 9 projektor – kino sinu kodus

Kahjuks puudub HDMI 2.1 sisend, mis piirab kuvatava pildi kvaliteedi 4K/60Hz peale. Samas on tegemist siiski projitseeritud pildiga, mille puhul pole võimalik eraldi tajuda piksleid või värskendussagedust.

Kas ka mängimiseks?

The Premiere 9 projektoriga on võimalik ka videomänge mängida. Selleks on seadmel eraldi ALLM ehk madala latentsuse režiim, mis toob reageerimisaja umbes 53 millisekundi kanti. See ei ole küll piisav kiireid reaktsiooniaegu nõudvate mängude jaoks nagu «Counter-Strike 2» või «League of Legends», kuid ülisuur pilt kompenseerib selle kenasti.

The Premiere 9 projektoriga on võimalik ka videomänge mängida Foto: Andri Allas

Mängides töötavad kõige paremini loopõhised teosed, kus on rõhutud just audiovisuaalsele kogemusele, samuti erinevad simulaatorid. Näiteks lennukiga virtuaalse Tallinna kohal lendamine on eriline kogemus!

Foto: Andri Allas

Eraldi arvutit pole vaja!

Tarkvaraliselt on projektor varustatud Linuxil baseeruva operatsioonisüsteemiga Tizen, mis tähendab, et sellele saab laadida kõik populaarsed voogedastusplatvormid, olgu selleks Netflix, Plex, Spotify või Jupiter. Nii pole projektori kasutamiseks vaja vedada tüütuid lisakaableid – piisab vaid voolust ja Wi-Fi ühendusest.

Projektorile saab laadida kõik populaarsed voogedastusplatvormid nagu Netflix, Plex, Spotify või Jupiter Foto: Andri Allas

Kaasaegsed telerid on küll suured ja mängimiseks sobiva värskendussagedusega, kuid kui neid ei kasutata, on need lihtsalt suured ja liigselt tähelepanu tõmbavad mustad kastid elutoas.

Samsung The Premiere 9 projektor lahendab selle probleemi ning sobitub oma minimalistliku disainiga ideaalselt iga toa sisekujundusse.

Kui aga vaadata projektori hinda, ei ole kindlasti sobilik igale rahakotile. Samas – vähemalt 130-tollise teleriga kodukino hankimiseks tuleks välja käia tunduvalt suurem summa.

Foto: Andri Allas

Samsung The Premiere 9 Samsung The Premiere 9 projektor Foto: Andri Allas Hind: 4599 eurot Resolutsioon: 3840 x 2160 Eredus: 3450 luumenit Heli: Dolby Atmos 2.2.2CH 40W Tarkvara: Tizen Mõõtmed: 551.1 x 142.2 x 383.5 mm Kaal: 11.3 kg Allikas: Samsung