Kuulujutud: sügisel saabuval üliõhukesel iPhone 17 Air´il polegi ühtegi porti?

iPhone 17 Air on plaanitud olema Apple'i seni kõige õhem nutitelefon. Seade on ilmselt 6,6-tollise OLED-ekraaniga, mis toetab 120 Hz ProMotion tehnoloogiaga värskendussagedust. Ekraani ülaosas asub tuttav Dynamic Island, mis mahutab esikaamera ja Face ID näotuvastuse sensori.

Erinevalt varasematest mudelitest on iPhone 17 Air´il aga vaid üks 48-megapiksline tagakaamera, mis asub horisontaalses kaameraribas seadme tagaküljel. See minimalistlik lähenemine rõhutab seadme eriti õhukest profiili, sest ega midagi eriti nii kitsasse korpusse ei mahugi. Esiküljel on 24-megapiksline kaamera.