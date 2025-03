Hiljuti «CS2» suurturniiri võitnud Robin «ropz»​ Kool sihib juba järgmist triumfi

Kool ja Vitality kuuluvad taaskord turniiri favoriitide hulka. Hetkel HLTV edetabeli teisel kohal asetsev Vitality on juba kaks suurturniiri järjest võitnud ja pärast eestlase liitumist meeskonnaga on nad kaotanud kokku ainult ühe kohtumise.

Koos Vitality ja Astralisega jahivad A-alagrupis edasipääsu veel: Spirit, The Huns, Mouz, Falcons, FaZe ja Virtus.pro.

B-alagrupis mängivad: G2, Imperial, Eternal Fire, Liquid, The MongolZ, M80, NaVi ja Furia.

Tase turniiril on äärmiselt kõrge. Lisaks teistele on kohal on 12 HLTV edetabeli kõige kõrgemal kohal asetsevat tiimi.