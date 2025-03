Google tõi välja oma rahvatelefoni - Pixel 9a

Vee- ja tolmukindluse klass IP68 tagab aga vastupidavuse igapäevastes olukordades. See tähendab ka täielikku veekindlust vee all.

Aja jooksul tuleb asju juurde

Üks oluline asi, mille pärast Google Pixeli telefonid on huvitavad, on see, et Androidi operatsioonisüsteem, mida arendab Google ise, saab just Pixeli telefonidega esimese tuleristse. Pixel 9a opeaks seega samuti ajas paremaks muutuma ja uusi Androidi funktsioone iga paari kuu tagant juurde saama esimesena teiste seas.