Kevade olulisim mäng ilmub juba homme. Mida arvavad kriitikud?

Ajaloohõngulise mängul on kaks peaosalist: naissoost shinobi Naoe ning mustanahaline samurai Yasuke. Esimene neist esindab sarja traditsioonilisemat poolt ehk varjudes hiilimist ja oma vastaste märkamatut elimineerimist, teine aga paneb rohkem rõhku brutaalsele lähivõitlusele.

Seeria fännid on juba pikalt soovinud, et «Assassin's Creed» leiaks aset Jaapanis. Kas teostusega saab rahule jääda? Mida arvata peategelastest ja neid ümbritsevast loost? Kuidas on loog teose tehnilise küljega?