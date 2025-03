PODCAST «GTA 6», «Life is Strange'i» häving ja «Fortnite'i» Crocsid – mis toimub?

Külla on tulnud ka Mike, kes räägib sellest, kuidas viimase aja parimas automängus ei pea ise autoga üldse sõitma. Samuti räägib ta, kuidas virtuaalsete rongide juhtimine on äärmiselt mõnus tegevus.

Sten sukeldus maadlusmaailma ning pani punkti rollimängule, millest on uba nädalaid räägitud. Üheskoos räägitakse «GTA 6» järgmisest treilerist, uue «Life is Strange'i» ebaedust ja küsitakse, et miks on «Fortnite» viimasel ajal nii jabur.