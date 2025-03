ARVULINE ÜLEKAAL Eestis müüakse rekordarv hübriidautosid

See selgus hiljutisest uuringufirma Innolink ülevaatest, mis kinnitab, et üle poole Eesti tarbijatest on hakanud tundma suuremat huvi hübriidautode vastu ning 30 protsenti kinnitavad, et kaaluvad oma järgmise auto valikul pistikhübriidi ostu. Lisaks peavad pooled tarbijatest oluliseks, et auto oleks väikese kütusekuluga.