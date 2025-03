Segway kutsub tagasi 220 000 elektritõukeratast, mis võivad sõidu ajal end kokku voltida

USA tarbijatoodete ohutuse komisjoni (Consumer Product Safety Commission ehk CPSC) andmetel on registreeritud 68 sellist juhtumit, millest 20 on lõppenud vigastustega – sealhulgas sinikate, marrastuste, lõikehaavade ja luumurdudega.

Alates 2020. aasta jaanuarist on müüdud ligikaudu 220 000 sellist elektritõukeratast. Ninebot Max G30P mudelil on hall ja kollane värv, Max G30LP versioon on must kollaste detailidega, kirjeldatakse Segway teates.