VIDEO Boston Dynamics pani oma roboti väga osavalt breiktantsu vihtuma

Boston Dynamics kuulutas eelmise aasta aprillis välja oma senise hüdraulilise Atlase pensionile mineku näing näitas täiesti uut elektrimootoritega liigutatavat humanoidrobotit. Nüüd, ligi 11 kuud hiljem on see saanud väga osavaks ning ilmselt saab peagi palju osavamaks kui inimene ise. Video, kus masin tantsib, tekitab tunde, nagu oleks seal sees mõni päris inimene, kuigi ei mahuks.

Robootikafirma Boston Dynamics tõestas taas, et nende humanoidrobot Atlas on jõudnud sujuvat inimlikku liikumist tehes absoluutsesse tippu, mis paneb unustama, et tegemist on masinaga. Viimases avaldatud videos suudab Atlas mängleva kergusega joosta, kukerpallitada ja isegi breiktantsu vihtuda, näidates masina liikuvuse ja paindlikkuse seniste piiride ületamist.