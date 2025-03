Otsus, mis mõjutab peaaegu kõiki futuristliku välimusega sõidukeid, sündis sellest, kui selgus, et sõidukite külge kinnitatud võlvliist (cant rail) libiseb lahti kasutatava liimi tõttu, mis muutub väliskeskkonnas hapraks.

Kuigi Tesla kirjeldab seda kui kosmeetilist probleemi, tunnistab ettevõte, et paneeli irdumine võib tekitada teel olles ohu teistele juhtidele, suurendades vigastuste või kokkupõrke riski.

See tagasikutsumine on järjekordne plekk Tesla mainele ning toimub ajal, mil bränd seisab silmitsi tarbijate vastureaktsiooniga firma juhi Elon Muski osalusele president Donald Trumpi administratsioonis.

Tesla kavatseb kasutada uutmoodi liimi, et tagada paneeli ohutu kinnitamine.

Märtsi keskpaigaks oli Tesla saanud juba 151 garantiinõuet, mis võivad probleemiga seostuda, ent ettevõtte sõnul pole teada veel ühtegi õnnetust. Viimastel nädalatel on nii Cybertrucki kui ka teiste Tesla mudelite nõudlus langenud.

Analüütik Dan Ives firmast Wedbush Securities kutsus Muski selgitama, kuidas ta tasakaalustab oma rolli Trumpi administratsioonis ja kohustusi Tesla tegevjuhina. Ives märkis, et Muskil on ainulaadne võimalus see kriis lahendada, tuues sõidukid tagasi edasimüüjate juurde.