ARVUSTUS Sammhaaval tehisaru harutamas: mida Samsungi uus telefon Galaxy S25 teha oskab?

Nimekiri, mida Samsung Galaxy S25 tehisaru koostöös Google´i Geminiga teha suudab, on päris pikk, aga alguses tekib küsimus, kus kõik need peened omadused peidus on?

Pealtnäha on ju telefon nagu Samsungil ikka, muidugi natuke kiirem ja võimsam kui eelkäijad, aga endiselt on sees Android koos Samsungi One UI-ga (testimise ajal verisooniga 7.0). See versioon võib veel muutuda palju, sest Samsung pakub neile telefonidele seitse aastat uuendusi, seega päris pikalt.