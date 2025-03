Eesti e-sportlase Robin Kooli võistkond on järjestiku võitnud 14 kohtumist

Kui Eesti parim e-sportlane Robin «ropz» Kool 2025. aasta alguses oma senise võistkonna Vitality vastu vahetas, tuli see paljudele üllatusena. Nüüdseks on aga selge, et muutus on andnud uue hingamise nii tema mängule kui ka Vitality tiimile tervikuna.