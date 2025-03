Eesti õudusmäng paneb mängija enda reaalsustajus kahtlema

Pärast ärkamist vangikongis, mida asustavad kummalised olendid, peab «Centumi» peategelane silmitsi seisma kohtumõistmisega, et murda end välja igavesest ajasilmusest.

Kuid vabadus viib sageli uude vangistusse, sundides mängijat läbima ridamisi mõistatuslikke stsenaariume, millest igaüks on ümbritsetud ebakindluse ja saladustega.

Teose loojaks on mängustuudio nimega Hack The Publisher, mis on ametlikult Eestisse registreeritud.