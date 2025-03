Pole takistusi, millest vedel robot läbi ei saa. Kitsad pilud, membraanid ja keerulised käigud on seest vedala, kuid pealt tahke masina jaoks läbitavad.

Lõuna-Korea teadlased on valmis ehitanud vedelikul põhineva pehme roboti, mis jäljendab elusrakkude käitumist – see suudab painduda ja venida, jaguneda, sulanduda ning isegi endasse võõrkehasid neelata. See saavutati uue põlvkonna osakestega kaetud vedeliku kasutamisega, mis laseb robotil olla samaaegselt nii vedelalt paindlik kui tahkelt vastupidav.