Hiina järgmine maailmavallutuse plaan: akuvahetusjaamad elektriautodele

Süsteem on lihtne: sõidad jaama, robotid toimetavad edasi ning vahetavad põhja all akumooduli ära. Vajalik on aga standard, et erinevate tootjate erinevad mudelid oleks akuvahetusega ühilduvad. Praegu ajavad Hiina ja USA firmad kumbki oma asja.

Foto: Nio