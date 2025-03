Kaob enne, kui näed – Pentagoni uus tapjarobot laseb rakette

Kui pole inimest, pole ka inimkaotusi: kujuta ette veoautot, mis ise teab, kuhu minna, kuhu raketid saata ja kuidas pärast seda kiiresti kaduda nagu varblane põõsasse. Just selline masin ongi ROGUE-Fires – Ameerika militaarfirma Oshkosh Defense loodud uus sõiduk, mis on mõeldud ohtlikesse piirkondadesse saatmiseks ilma, et inimesed peaksid ise kohal olema.

Foto: Oshkosh Defense