Saabki teoks: USA sõjavägi hakkab peagi kaupu vedama SpaceX rakettidega

Rocket Cargo Vanguard programmi idee seisneb selles, et USA sõjavägi saaks edastada ükskõik millise kauba ükskõik kuhu planeedil vähem kui 90 minutiga. Kuidas? Saates raketi (tõenäoliselt korduvkasutatava SpaceX) koos lastiga kosmosesse ja tuues selle seejärel Maale tagasi. Kuigi sõjavägi on rakettide tulistamises — nii kosmosesse kui läbi atmosfääri — üsna osav, on maandumine olnud keerulisem väljakutse.