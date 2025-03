Taiwani uus sõjaline veedroon on muljetavaldav – võmekas ja nähtamatu

Taiwan on avalikustanud uue veedrooni ehk mehitamata veesõiduki (USV) nimega Endeavor Manta. Üllatuslikult on see esimene omataoline alus, mille on välja arendanud Taiwani merevägi (ROCN). Kuigi selliste platvormide vastu on globaalselt kasvav huvi, eriti pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse, on Endeavor Manta spetsiaalselt kohandatud selleks, et aidata kaitsta Taiwanit võimaliku Hiina invasiooni eest.