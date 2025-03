Hiina ja Lõuna-Aafrika ühendati nähtamatu kvantniidiga – loodi side, mida spioonid ei kuule

Teadlastel Hiinast ja Lõuna-Aafrikast õnnestus luua maailma pikim mandritevaheline kvantsatelliidiside – rekordilise 12 900 kilomeetri pikkune üliturvaline ühendus loodi Hiina kvantmikrosatelliidi Jinan-1 abil. See saavutus tähistab ka esmakordset kvantsatelliidil põhinevat sidet Lõunapoolkeral. Kvantside aluseks on footonite kvantpõimitus, mille olemus on selles, et samast allikast tekkinud footonid jäävad omavahel seotuks ja see mõju on hetkeline sõltumata asjaolust, kui kaugele need teineteisest liikunud on. Austria õpetlane Anton Zeilinger on varasemalt korraldanud sideseansse just Hiina ja Austria vahel. Mitte iga footonite paar ei jää püsima ja seetõttu tuleb neid tekitada suures ülehulgas. Kuna sel moel tekitatud footonite paar jääb füüsikaliselt seotuks ja kui muutub ühe seisund siis samal hetkel toimub see ka hetkeliselt teisega samast paarist loodud footoniga, siis pole seda võimalik pealt kuulata, sest ku need footonid on jõudnud teineteisest tuhandete kilomeetrite kaugusele ei kandu nende vahel edasi mingit mõju, mida saaks pealt kuulata. Teisalt: kui keegi püüab kinni ühe footoni sest paarist ja üritab seda uurida ehk pealt kuulata, lakkab see footonite paari kvantpõimitus lihtsalt olemast – neis olev informatsioon kaob. Just sellisel moel on võimalik ühest kohast teise edastada näiteks krüpteerimiseks kasutatavaid salakoode ehk krüptovõtmeid.