Kui su paadil pole veel mootorit või tahaksid bensiinipritsidest lõplikult lahti saada, siis Sloveeniast pärit RemigoOne võib olla just see puuduolev pusletükk. Nutikas ja omapärase disainiga elektriline päramootor muudab kummipaadid, aerupaadid ja muud väiksemad alused e-paadiks. Kõige olulisem on aga see, et kogu krempel käib kokku ühte kompaktsesse pakki, mida võib vajadusel sangaga näpu otsas või seljakotis kaasa vedada.