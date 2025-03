Usa luure on mures: Putin lubab tuumarelvaga tehiskaaslased ründekäsku ootama panna

Kui taevas muutub lahinguväljaks, pole turvaline enam ükski ruutmeeter – ei Maal ega selle ümber. Viimased arengud vihjavad, et kosmos ei ole enam teadlaste ega astronaudikoolide pärusmaa. Suurriikide võimumängud on jõudnud orbiidile, ja panused on kõrgemad kui kunagi varem. USA luureringkondi on teatavaks saadud Putini salaplaanid väga ärevaks muutnud.