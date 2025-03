Texases sünnivad tehisarule päris aju moodi protsessorid – see on üsna pöörane

Tehisintellekt on vaieldamatult võimekas: see suudab analüüsida andmeid ja lahendada keerukaid ülesandeid kiirusel, millega inimene ei suudaks kunagi võistelda. Kuid sellel tarkusel on oma hind – meeletu energiatarbimine. Samal ajal kulutab inimaju, üks tõhusamaid arvutussüsteeme, vaid 20 vatti.

Uus lähenemine, mille töötasid välja Texas A&M ülikooli insenerid eesotsas elektrotehnika ja arvutitehnika abiprofessori Suin Yi’ga, püüab lahendada seda vastuolu. Nende loodud Super-Turingi tehisintellekt jäljendab inimmõistuse tööpõhimõtteid, integreerides protsessid, mis tavapärastes süsteemides on eraldatud. See muudatus võib muuta kogu valdkonna tulevikku.