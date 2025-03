Uus süsteem põhineb modifitseeritud Do-DT25 sihtmärgidroonil, millele on lisatud kuni kolm juhitavat õhk-õhk tüüpi raketti.

Airbusi sõnul on tegemist väga soodsa alternatiiviga kallimatele õhutõrjeplatvormidele, mis suudab vaenlasele väga kiiresti reageerida ja mida on võimalik massiliselt toota – täpselt see, mida praegused kogemused sõjatandrilt nõuavad.