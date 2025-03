Uurimus hõlmab esialgu vesinikukütusega jõuallika rakendamise võimalikkust väikelennukil Cessna Caravan, mis on esmane testplatvorm. See valitigi laiema suundumuse jaoks, mille eesmärk on lahendada USA õhujõudude ees seisvaid teadus- ja arendustöö väljakutseid.