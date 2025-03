Kuigi tuumarelvad võivad tunduda külma sõja ajast pärineva ebameeldiva reliktina, on need endiselt kasutusel keskse tegurina rahvusvahelises julgeolekupoliitikas. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist on USA ja Venemaa tuumaarsenalide vähendamise tulemusel lõhkepeade arv juba langenud 8000–9000 tasemelt umbes 1800-ni. Samas on tuumaheidutus muutunud järjest keerukamaks: uued riigid püüavad samuti hankida endale tuumarelvi.