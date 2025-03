Tehisaru tüssab mõnuga ja karistamine muudab selle vaid kavalamaks

Tehisintellekt võib kirjutada meie eest e-kirju, tellida asju internetist, lahendada peadpööritavaid matemaatikaülesandeid ja saab hakkama peaaegu kõigega peale pesu pesemise. Ent isegi kui digitaalne «ajudega» masin täidab käske, mida inimene on talle andnud, ei pruugi see tähendada, et see järgib reegleid ausalt. Viimasel ajal on teadlased märganud, et tehisaru oskab aina paremini sohki teha – ja kui selle eest karistada, muutub see vaid salakavalamaks.