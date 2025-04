USA valmistub kosmosesõdadeks – selline saab olema kosmiline «lennukikandja»

Ameerika Ühendriikide kosmosevägi (US Space Force) on sõlminud kuni 60 miljoni USA dollari suuruse lepingu ettevõttega Gravitics, et arendada ja orbiidile lennutada seni enneolematu kosmoseplatvorm nimega Orbital Carrier. Tegemist ei ole ulmefantaasiaga, vaid praktilise lahendusega, mille eesmärk on paigutada kosmosesõidukeid eelnevalt orbiidile nii, et neid saaks kiiresti käivitada ja kasutada ohtudele reageerimiseks orbiidil.