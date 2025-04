Ameerika Ühendriikides Rhode Islandil tegutsev ettevõtte Regent Craft on edukalt lõpetanud oma esimese koostööetapi USA merejalaväe sõjalaboriga (Marine Corps Warfighting Lab). See keskendus täiesti elektriliste sõidukite - seaglider’ite tehnilise teostatavuse tõendamisele. Nüüd on ettevõte sõlminud järgmise lepingu, mille väärtus ulatub 10 miljoni USA dollarini ja mis pakub edasisi koostöövõimalusi.​