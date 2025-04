Ekspert: auto klaasipuhastajaid tuleb kehvade ilmadega vahetada pigem tihemini

Tänavune talv ja kevade algus on olnud ilma poolest heitlik, kus soojakraadid vahelduvad külmakraadidega. Temperatuur, vihm ja jää mõjutavad oluliselt klaasipuhastajate eluiga, mistõttu on soovitatav need pärast talveperioodi välja vahetada. Circle K kütuste ja autopesu kategooriajuht Kert Aader annab nõu, kuidas auto klaasipuhastajaid hooldada ning millal aru saada, et on aeg uued paigaldada.